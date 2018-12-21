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Больше 20 школьников побывали на экскурсии на ЦОФ "Щедрухинская" в Новокузнецке

Больше 20 ребят из 10-11 классов школы села Сидорово побывали на экскурсии на ЦОФ «Щедрухинская» в рамках программы по профессиональной ориентации.

«Приятно, что ребята действительно проявляют интерес к производству. Есть вопросы к технологии обогащения, производства угольного концентрата, условиям труда. Были даже вопросы по поводу трудоустройства на ЦОФ. Ребят удивил масштаб производства и высокая технологичность процесса. Это действительно увлеченная аудитория для которой приятно провести экскурсию. Сейчас многие из них выбирают профессию, а мы, в свою очередь, рады помочь с выбором», - сказал заместитель главного инженера ЦОФ «Щедрухинская» Андрей Задвинский.

Ребят провели по участкам производства на фабрике - рассказали про работу спиральных сепараторов, гидроциклонов, грохотов. «Работа обогатителей на сегодня востребована. Например, не без гордости могу отметить, что на ЦОФ «Щедрухинская» очень низкая текучесть кадров. Это результат профессионального подхода к формированию команды предприятия – комфорт рабочего места, зарплата, близость к району проживания», - отметил Задвинский.

Образование
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
21/12/2018
Образование
Новокузнецк
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