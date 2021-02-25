Новости Кузбасса

Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Больше 600 тыс. рублей энергетики потратили на восстановление линий электропередачи, «случайно» отключенные сторонними лицами

Энергетики Кузбасса подводят «антиитоги» года по отключениям электроэнергии, связанными со сторонними вмешательствами в работу электросетевого комплекса. Только за 2020 год из-за действий сторонних лиц зафиксировано 88 случаев отключения электроэнергии на сетях Кузбасского филиала Россети Сибирь.

Повреждение ЛЭП крупногабаритной техникой, проезжающей под линией, строительные или погрузочные работы в охранной зоне, несанкционированные работы «черных лесорубов» – пожалуй, основные причины повреждения линий электропередачи, которые добавляют энергетикам дополнительной работы.

Общий ущерб от стороннего воздействия на электроустановки по всем филиалам компании «Россети Сибирь» в 2020 году составил 6, 188 млн рублей.

Обо всех случаях повреждения линий электропередачи сторонними лицами, хищениях, повреждениях имущества энергетики сообщают в полицию. По каждому инциденту проводится разбирательство, устанавливаются виновные лица, высчитывается ущерб, который будет предъявлен виновным.

Руководители организаций и коммунальных служб, а также водители спецтехники с подъемными механизмами должны помнить о необходимости строгого соблюдения правил электробезопасности при проведении соответствующих работ в охранных зонах линий электропередачи.

Манипуляции большегрузного транспорта вблизи ЛЭП представляют серьезную угрозу не только надежному электроснабжению потребителей, но и жизни и здоровью граждан, поэтому их проведение должно быть обязательно согласовано с электросетевой компанией. Лица, нарушившие данное требование, привлекаются к ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ.

Также под проводами линий электропередачи запрещается разводить огонь, складировать горюче-смазочные материалы, размещать бытовые отходы и мусор, возводить какие-либо постройки, складывать дрова, солому, корма для животных.

Несанкционированные действия в границах охранной зоны могут повлечь несчастные случаи (вплоть до летального исхода), стать причиной повреждения энергооборудования, нарушить электроснабжение потребителей, спровоцировать пожар. Компания «Россети Сибирь» напоминает: законом запрещены любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, повлечь причинение вреда жизни, здоровью людей и имуществу физических и юридических лиц, а также нанести экологический ущерб и стать причиной возникновения пожаров. Любые противоправные действия, осуществляемые на территории охранной зоны энергообъектов, влекут за собой не только административную, но и уголовную ответственность.

Сообщить о незаконных снегоотвалах и других нарушениях вблизи энергообъектов можно по телефону горячей линии «Россети Сибирь» т. 8-800-1000-380 (бесплатно, круглосуточно).

Общество
kuzbassnews.ru
25/02/2021
Общество
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Популярный кемеровский развлекательный комплекс выставлен на продажу за 65 млн рублей
Владельцы решили продать развлекательный комплекс, расположенный на Металлплощадке. Ценник на...
Кузбасс провёл всероссийский онлайн-чемпионат по шахматам среди кадетов
Кузбасс провел Всероссийский онлайн-чемпионат по шахматам.
Почти 40 тонн некачественной молочной продукции изъято в Кемеровской области
В течение 2020 года сотрудники Роспотребнадзора провели проверки более 2,5 тыс проб на соответствие...
Кемеровский суд не понял, почему должен наказать горожанку
Да только в протоколе об административном правонарушении не было указано, почему на кемеровчанку...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus