Новости Кузбасса

Энергетики Кузбасса подводят «антиитоги» года по отключениям электроэнергии, связанными со сторонними вмешательствами в работу электросетевого комплекса. Только за 2020 год из-за действий сторонних лиц зафиксировано 88 случаев отключения электроэнергии на сетях Кузбасского филиала Россети Сибирь.

Повреждение ЛЭП крупногабаритной техникой, проезжающей под линией, строительные или погрузочные работы в охранной зоне, несанкционированные работы «черных лесорубов» – пожалуй, основные причины повреждения линий электропередачи, которые добавляют энергетикам дополнительной работы.

Общий ущерб от стороннего воздействия на электроустановки по всем филиалам компании «Россети Сибирь» в 2020 году составил 6, 188 млн рублей.

Обо всех случаях повреждения линий электропередачи сторонними лицами, хищениях, повреждениях имущества энергетики сообщают в полицию. По каждому инциденту проводится разбирательство, устанавливаются виновные лица, высчитывается ущерб, который будет предъявлен виновным.

Руководители организаций и коммунальных служб, а также водители спецтехники с подъемными механизмами должны помнить о необходимости строгого соблюдения правил электробезопасности при проведении соответствующих работ в охранных зонах линий электропередачи.

Манипуляции большегрузного транспорта вблизи ЛЭП представляют серьезную угрозу не только надежному электроснабжению потребителей, но и жизни и здоровью граждан, поэтому их проведение должно быть обязательно согласовано с электросетевой компанией. Лица, нарушившие данное требование, привлекаются к ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ.

Также под проводами линий электропередачи запрещается разводить огонь, складировать горюче-смазочные материалы, размещать бытовые отходы и мусор, возводить какие-либо постройки, складывать дрова, солому, корма для животных.

Несанкционированные действия в границах охранной зоны могут повлечь несчастные случаи (вплоть до летального исхода), стать причиной повреждения энергооборудования, нарушить электроснабжение потребителей, спровоцировать пожар. Компания «Россети Сибирь» напоминает: законом запрещены любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, повлечь причинение вреда жизни, здоровью людей и имуществу физических и юридических лиц, а также нанести экологический ущерб и стать причиной возникновения пожаров. Любые противоправные действия, осуществляемые на территории охранной зоны энергообъектов, влекут за собой не только административную, но и уголовную ответственность.

Сообщить о незаконных снегоотвалах и других нарушениях вблизи энергообъектов можно по телефону горячей линии «Россети Сибирь» т. 8-800-1000-380 (бесплатно, круглосуточно).