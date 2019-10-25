Больше стаж – раньше пенсия

С начала 2019 года территориальные органы ПФР в Кемеровской области назначили страховую пенсию ранее общеустановленного пенсионного возраста за большой трудовой стаж 222 кузбассовцам, среди которых 31 мужчина и 191 женщина.

С 2019 года появилось новое основание для досрочного выхода на страховую пенсию по старости. Для этого гражданам необходимо иметь длительный страховой стаж: для мужчин – не менее 42 лет, для женщин – не менее 37 лет. В этом случае страховая пенсия по старости им может назначаться на 2 года ранее достижения нового пенсионного возраста, но не ранее достижения возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчинам и женщинам).

Обращаем внимание, что в данном случае при назначении пенсии в стаж включаются только периоды работы и временной нетрудоспособности (больничные). Время ухода за ребенком и служба в армии в длительный страховой стаж, дающий право на досрочную пенсию, не включается.

Однако наличие нестраховых периодов (например, уход за ребенком или за нетрудоспособным лицом; служба в армии и другие) оцениваются в пенсионных баллах и применяются при определении размера пенсии. Поэтому все пенсионные права граждан учитываются при назначении пенсии за длительный стаж: одни периоды для определения права на пенсию, другие — для исчисления размера пенсии.

При назначении пенсии на общих основаниях, т.е. не досрочной, служба в армии, уход за ребенком или нетрудоспособным гражданином, проживание супругов военнослужащих в местностях, где они не могли трудиться, - все это время включается в стаж и участвует в определении размера пенсии. Поэтому при выходе на пенсию эти периоды граждане ни в коем случае не теряют.