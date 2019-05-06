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Больше всего предпенсионерами интересуются работодатели

С начала года территориальные органы ПФР по Кемеровской области предоставили информацию о подтверждении статуса предпенсионера более 9 тысячам кузбассовцев.

Информационный обмен ПФР с центрами занятости населения по этому направлению ведется в электронном виде через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Так с начала года центры занятости региона получили в электронном виде ответы на запросы 2277 обратившихся граждан. Кроме того, территориальные органы ПФР заключили более 8 тысяч соглашений с работодателями Кемеровской области, у которых трудится более 500 тысяч человек. С начала года работодатели направили запросы в Пенсионный фонд на 5830 работников.

Также с начала года клиентские службы ПФР Кемеровской области выдали 1085 справок о подтверждении статуса предпенсионера обратившимся гражданам предпенсионного возраста.

Напомним, что с 1 января 2019 года для граждан предпенсионного возраста предусмотрены льготы. В частности, за работодателями закрепляется обязанность ежегодно предоставлять работникам предпенсионного возраста два дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением заработной платы; по налоговым органам - граждане предпенсионного возраста освобождены от уплаты имущественного налога на жилье и имеют льготы по уплате земельного налога; льготы безработным гражданам предпенсионного возраста - повышенный размер пособия по безработице, профессиональное переобучение и повышение квалификации, также региональные органы власти предоставляют меры социальной поддержки гражданам предпенсионного возраста.

Подробнее о статусе предпенсионера - на сайте ПФР в разделе Гражданам/ Предпенсионерам.

Общество
kuzbassnews.ru
06/05/2019
Общество
Новости Кузбасса

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