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Большой дом для первенца

Благодаря расширению государственных мер поддержки семей с детьми уже 4 мамы первенцев в Кузбассе, получив сертификат,  написали заявление о направлении материнского капитала на улучшение жилищных условий.

С середины марта 2020 года территориальные органы ПФР по Кемеровской области приняли 321 заявление на материнский капитал от семей, где родился первенец. Еще 841 заявление - от мам, родивших в 2020 г. второго малыша. От общего количества заявлений от родителей новорожденных этого года уже одобрено 66,6%. На руки выдано 432 сертификата на материнский (семейный) капитал.

Напомним, что со вступлением в силу федерального закона*, направленного на расширение мер поддержки семьям с детьми, право на материнский капитал в размере 466 617 рублей получили семьи, в которых первый ребенок рожден или усыновлен с 1 января 2020 года.

 Материнский капитал на второго ребенка, рожденного в 2020 году, увеличен на 150 тыс. рублей и составляет 616 617 рублей. Та же сумма положена семье, которая не обладала правом на материнский капитал, за третьего или любого следующего ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года.

*Федеральный закон № 35-ФЗ от 01.03.2020 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам, связанным с распоряжением средствами материнского (семейного) капитала».

Общество
kuzbassnews.ru
01/04/2020
Общество
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