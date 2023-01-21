Большой ежегодный концерт «Рождественские звёзды» прошел в филармонии Кузбасса

Этой кемеровской традиции уже 11 лет: на профессиональной сцене выступают учащиеся всех городских школ дополнительного образования культуры. Это демонстрация талантов и достижений, возможность для ребят почувствовать себя настоящими артистами.



Подготовка к гала-концерту ведётся с начала учебного года, специально к событию готовятся костюмы и декорации, отбираются самые яркие творческие номера. В этом году в «Рождественских звёздах» выступили 530 учащихся. Тема концерта - «В стране сладких историй», зрители увидели самые «сладкие» концертные номера, песни и танцы про конфеты, мороженое - то, с чем обычно ассоциируется детство. В фойе прошли различные мастер-классы и творческие лаборатории, в том числе по росписи кондитерских изделий, работали тематические фотозоны.



До начала фестиваля состоялось вручение муниципальной стипендии 50 одарённым детям - победителям конкурсов и фестивалей международного, всероссийского и регионального уровней.



В Кемерове сегодня действуют 12 школ дополнительного образования культуры, осуществляющих предпрофессиональную подготовку и реализующих общеразвивающие программы. Основам хореографии, музыкального, инструментального, вокального, театрального и изобразительного искусств обучаются около 9700 юных кемеровчан. В ДШИ № 50 развивают сферу анимации, в этом учебном году впервые в Детской школе искусств № 19 заработала дополнительная предпрофессиональная образовательная программа «Архитектура», все художественные отделения оснащены современной компьютерной техникой.

Фото: пресс-служба администрации Кемерово