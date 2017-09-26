Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Борис Берлин и Владимир Макута обсудили надежность электроснабжения Таштагольского района

Сегодня в Администрации Таштагольского района состоялось совещание, на котором и.о. заместителя генерального директора – директора филиала «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго-РЭС» Борис Берлин и глава района Владимир Макута обсудили вопросы электроснабжения.

Глава района отметил, что местную власть с кузбасским филиалом «МРСК Сибири»  связывает тесное, взаимовыгодное сотрудничество. Благодаря конструктивному взаимодействию, по словам Владимира Макуты, в районе было реализовано несколько значимых проектов по созданию и повышению надёжности схемы электроснабжения.

 - Таштагольский район - это тот район, где определенно знают цену электричеству. В сорока отдаленных посёлках мы до сих пор обеспечиваем электроснабжение с помощью дизель-генераторов. Приходится преодолевать массу трудностей по поддержанию этого хозяйства в исправном состоянии, - подчеркнул Владимир Макута.

В свою очередь, Борис Берлин рассказал, что компания сейчас опережающими темпами завершает полную реконструкцию обеих цепей линии электропередачи от Южно-Кузбасской ГРЭС до подстанции «Темирская»: «Мы усилили бригады линейщиков и до 1 ноября планируем ввести в работу по постоянной схеме первую цепь. Вторую закончим монтировать до конца года. К тому же в настоящее время проводятся работы по повышению надежности работы линии ЮК ГРЭС – Кондомская. До наступления морозов весь южный энергоузел будет обеспечен необходимым уровнем надёжности», - заверил Борис Игоревич.

До 1 ноября энергетики также установят дополнительный реклоузер на линии, снабжающией электроэнергией поселки Кондома и Карагол. Это оборудование позволит защитить линию от перенапряжений и, в случае необходимости, отключить поврежденный участок с наименьшими для потребителя потерями в электроснабжении.

Кроме того, участники встречи обсудили вопросы, связанные с дальнейшим развитием схемы электроснабжения в районе п. Усть-Кабырза.

В рамках рабочего визита Борис Берлин встретился с трудовым коллективом Кондомского района электрических сетей, который находится в зоне ответственности «Кузбассэнерго  - РЭС».

.

Общество
Таштагол
kuzbassnews.ru
26/09/2017
Общество
Таштагол
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кемерове пройдёт первая ярмарка после сбора урожая
29 сентября на площади Советов в Кемерове пройдёт сельскохозяйственная ярмарка. Она будет посвящена...
Тиньков пообещал отозвать иски к блогерам из «Немагии»
Предприниматель Олег Тиньков пообещал отозвать все иски и заявления против кемеровских блогеров из...
В Прокопьевске 40-летний мужчина в парке изнасиловал прохожую
Мужчина подозревается в изнасиловании. Его застали прямо на месте преступления местные...
Кемеровский суд приостановил работу закусочной на проспекте Ленина
В областном центре Рудничный районный суд приостановил деятельность закусочной «Денер кебаб» на 60...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus