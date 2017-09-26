Борис Берлин и Владимир Макута обсудили надежность электроснабжения Таштагольского района

Сегодня в Администрации Таштагольского района состоялось совещание, на котором и.о. заместителя генерального директора – директора филиала «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго-РЭС» Борис Берлин и глава района Владимир Макута обсудили вопросы электроснабжения.
Глава района отметил, что местную власть с кузбасским филиалом «МРСК Сибири» связывает тесное, взаимовыгодное сотрудничество. Благодаря конструктивному взаимодействию, по словам Владимира Макуты, в районе было реализовано несколько значимых проектов по созданию и повышению надёжности схемы электроснабжения.
- Таштагольский район - это тот район, где определенно знают цену электричеству. В сорока отдаленных посёлках мы до сих пор обеспечиваем электроснабжение с помощью дизель-генераторов. Приходится преодолевать массу трудностей по поддержанию этого хозяйства в исправном состоянии, - подчеркнул Владимир Макута.
В свою очередь, Борис Берлин рассказал, что компания сейчас опережающими темпами завершает полную реконструкцию обеих цепей линии электропередачи от Южно-Кузбасской ГРЭС до подстанции «Темирская»: «Мы усилили бригады линейщиков и до 1 ноября планируем ввести в работу по постоянной схеме первую цепь. Вторую закончим монтировать до конца года. К тому же в настоящее время проводятся работы по повышению надежности работы линии ЮК ГРЭС – Кондомская. До наступления морозов весь южный энергоузел будет обеспечен необходимым уровнем надёжности», - заверил Борис Игоревич.
До 1 ноября энергетики также установят дополнительный реклоузер на линии, снабжающией электроэнергией поселки Кондома и Карагол. Это оборудование позволит защитить линию от перенапряжений и, в случае необходимости, отключить поврежденный участок с наименьшими для потребителя потерями в электроснабжении.
Кроме того, участники встречи обсудили вопросы, связанные с дальнейшим развитием схемы электроснабжения в районе п. Усть-Кабырза.
В рамках рабочего визита Борис Берлин встретился с трудовым коллективом Кондомского района электрических сетей, который находится в зоне ответственности «Кузбассэнерго - РЭС».
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