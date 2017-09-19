Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Борис Берлин назначен руководителем кузбасского филиала «МРСК Сибири»

Сегодня, 19 сентября 2017 года, Борис Берлин  назначен советником генерального директора «МРСК Сибири»и исполняющим обязанности заместителя генерального директора – директора филиала «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС».

С 2011 года и до сегодняшнего назначения Борис Игоревич занимал пост генерального директора «Югорской территориальной энергетической компании» (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра).

Коллективу филиала «Кузбассэнерго – РЭС» исполняющего обязанности директора  представил главный инженер «МРСК Сибири» Игорь Сорокин.

 - Уверен, что коллектив филиала во главе с новым руководителем по-прежнему будет успешно решать задачи по обеспечению надежного электроснабжения жителей и предприятий крупнейшего промышленного региона Сибири, - отметил Игорь Анатольевич.

Прежний руководитель «Кузбассэнерго – РЭС» Евгений Скляров покинул пост по собственному желанию и переехал в другой регион.

Экономика
kuzbassnews.ru
19/09/2017
Экономика
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Кемеровчанин застрелил партнёра по бизнесу
В Кемерове вынесли приговор 34-летнему мужчине, который застрелил партнёра по бизнесу.
Кемерово: «автомобилист-экстримал» проехал по кольцу против правил
Житель города Кемерово на своем транспортном средстве проехал по кольцу против правил дорожного...
В Рудничном районе Кемерова изменилось движение на перекрестке
Изменилось движение на пересечении улицы Терешковой с Сосновым бульваром в Рудничном районе...
В Рудничном районе Кемерова изменилось движение на перекрестке
Изменилось движение на пересечении улицы Терешковой с Сосновым бульваром в Рудничном районе...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus