Борис Берлин назначен руководителем кузбасского филиала «МРСК Сибири»

Сегодня, 19 сентября 2017 года, Борис Берлин назначен советником генерального директора «МРСК Сибири»и исполняющим обязанности заместителя генерального директора – директора филиала «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС».
С 2011 года и до сегодняшнего назначения Борис Игоревич занимал пост генерального директора «Югорской территориальной энергетической компании» (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра).
Коллективу филиала «Кузбассэнерго – РЭС» исполняющего обязанности директора представил главный инженер «МРСК Сибири» Игорь Сорокин.
- Уверен, что коллектив филиала во главе с новым руководителем по-прежнему будет успешно решать задачи по обеспечению надежного электроснабжения жителей и предприятий крупнейшего промышленного региона Сибири, - отметил Игорь Анатольевич.
Прежний руководитель «Кузбассэнерго – РЭС» Евгений Скляров покинул пост по собственному желанию и переехал в другой регион.
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