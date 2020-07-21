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Бороковская сельская библиотека Кузбасса вошла в тройку победителей всероссийского конкурса

Российская государственная детская библиотека подвела итоги III Всероссийского конкурса «Лучшая визитная карточка библиотеки», который проводился для поддержки библиотек-участниц благотворительной акции «Подари ребенку книгу!».
Всего на конкурс поступили заявки от 261 библиотеки из 57 субъектов РФ. Участники конкурса должны были заполнить форму «Визитная карточка библиотеки», в которой описать особенности своей библиотеки и ее читателей, привести аргументацию потребностей в литературе и сопроводить рассказ фотографией.
Первое место заняла Детская библиотека имени А.К. Салтыкова, филиал №1 МУК «Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского муниципального района» (город Мышкин, Ярославская область).
На втором месте – Бороковская сельская библиотека, филиал № 3 МБУК Тяжинская ЦБС (село Бороковка Тяжинского муниципального округа, Кемеровская область - Кузбасс).
Третье место присуждено Детской библиотеке МКУК «Центральная районная библиотека» Подгоренского муниципального района (поселок городского типа Подгоренский Подгоренского района, Воронежская область).

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
21/07/2020
Культура
Тяжин

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