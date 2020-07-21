Бороковская сельская библиотека Кузбасса вошла в тройку победителей всероссийского конкурса

В Кемерове выросло число заразившихся коронавирусом В оперштабе рассказали о ситуации с новыми заболевшими коронавирусом кемеровчанами. За прошедшие...

В Кузбассе средняя зарплата выросла почти до 43 тысяч рублей Как отмечает ведомство, самый высокий уровень оплаты труда был в сферах «Научные исследования и...

На Горсовете началась реконструкция трамвайных путей Планируется, что работы завершатся в течение двух недель, уточняет "Кузнецкий рабочий"....