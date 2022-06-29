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Борщевик Сосновского карантинный или просто опасный?

Ранняя теплая весна радовала жителей Кузбасса солнцем, цветами пышной зеленью. Теплая майская погода позволила многим растениям раньше пройти этапы развития и стоит уже сейчас быть осторожным при посещении загородных территорий или мест возле леса, опасные для человека растения набрали свою силу.

В природе все взаимосвязано, человек же деятельностью себе во благо, часто нарушает природные экосистемы.

Один из таких примеров - борщевик Сосновского крупное травянистое растение, семейства Зонтичные. С середины XX века растение культивировалось в СССР в сельском хозяйстве, как силосное. Впоследствии выяснилось, что оно легко дичает и проникает в естественные экосистемы, практически полностью разрушая их.  С 1 января 2015 года борщевик Сосновского утратил статус сельскохозяйственной культуры, и классифицируется как сорное растение Российской Федерации.

В России и других странах бывшего СССР растёт около 40 видов растений рода Борщевик. В Западной Сибири распространён борщевик сибирский (Heracleum sibiricum). В природе хороший медонос и служит кормом для диких животных — лосей, оленей, бурых медведей.

Клеточный сок Борщевика сибирского может вызвать воспаление на коже при определенных условиях (наличие солнечного света и влаги) правда, в меньшей степени, чем у других видов борщевика.

Борщевик Сосновского опасен тем, что в клеточном соке листьев, стеблей и его плодов содержатся особые вещества - фуранокумарины. Под действием ультрафиолетового излучения они переходят в активную форму, способную вызывать серьёзные повреждения кожи, требующие длительного лечения и не всегда проходящие бесследно. После контакта с растением, особенно в солнечные дни, на коже может появиться сильный ожоги. Особая опасность заключается в том, что прикосновение к растению первое время не вызывает никаких неприятных ощущений.

Что нужно делать, чтобы борщевик не причинил вреда:

  • ·Научить детей отличать борщевик от других растений.
  • ·Не подходить к растению без специальной одежды, если у вас заболевания дыхательных путей вообще не подходить. Опасным может быть даже скошенный борщевик.
  • ·Если всё же сок этого растения попал на тело, срочно промыть водой с мылом место поражения, обработать антисептическим раствором. Наложить стерильную повязку. Принять антигистаминный препарат. Сразу же обратиться в медицинское учреждение, вне зависимости от площади поражения. Закрыть одеждой поражённые места от воздействия прямых солнечных лучей как минимум на 2-3 суток.
  • · Борщевик также является контактным и дыхательным аллергеном и имеет сильный запах, похожий на керосин, который ощущается уже на расстоянии около пяти метров.

Борщевик карантинный сорняк или нет?

Специалисты отдела фитосанитарного надзора Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу, поясняют  

К карантинным объектам относятся вредные организмы, отсутствующие или ограниченно распространенные на территории РФ и внесенные в соответствующий перечень.

Растения рода Борщевик и вида Борщевик Сосновского распространены повсеместно на территории РФ и не включены в перечень карантинных объектов.

В случаях если Борщевик Сосновского произрастает на сельскохозяйственных угодьях, и не применяются меры по борьбе с ним, то за бездействие предусмотрена административная ответственность.

В естественных природных условиях ограничений по распространению борщевиков нет.

Что же касается вида Борщевик Сосновского он  может быть отнесен к инвазивному виду, так как при попадании в естественные экосистемы, вытесняет растения и практически полностью разрушает их. 

Борщевик Сосновского опасен для человека и для природной окружающей среды, относится к сорным растениям, на территории Кузбасса официально не зафиксирован, что подтверждает газете Сибдепо специалист Кузбасского ботанического сада С. Шереметова (https://sibdepo.ru/reading/zhitelnitsa-kemerova-nashla-v-gorodskoj-roshhe-opasnoe-i-yadovitoe-rastenie.html).

Но стоит помнить - всё живое перемещается. Миграция свойственна не только людям и животным, но и многим видам растений.

При обнаружении очагов растений сходных по внешним морфологическим признакам с борщевиком Сосновского необходимо не прикасаться к таким растениям и поставить в известность администрацию соответствующего муниципального образования для принятия мер в установленном законодательством порядке.

Общество
kuzbassnews.ru
29/06/2022
Общество

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