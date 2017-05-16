Комментарии

Этот спор еще не нашел своего окончательного решения в суде. На кон поставлена судьба Центральной ТЭЦ, и еще 25 объектов теплоснабжения общей протяженностью 920 км. Из них 200 км теплосетей совсем недавно уже ушли в частные руки без особого сопротивления со стороны администрации города. Именно эти участки теплосетей в период с 2004 по 2009 г. С.Д. Мартин, являясь мэром г. Новокузнецка, вывел из муниципальной собственности и передал сыну. Такой своеобразный барский подарок влиятельного папы. Как результат, сегодня практически все коммунальное хозяйство г. Новокузнецка, имеющее стратегическое значение в жизнеобеспечении города оказалось в частных руках. Все попытки вернуть имущество городу были уничтожены в зародыше.

КУМИ Новокузнецка, начиная с 2010 года, не раз обращались в различные инстанции, чтобы в судебном порядке оспорить и приватизацию, и аукционы о продаже сетей. Однако, обращения в прокуратуру, а так же в Арбитражный суд Кемеровской области ничего не дали. А теплосети и ныне там.

Сегодня в производстве находятся несколько дел. Решается вопрос: будет ли предприятие использоваться по прямому назначению, давая работу и стабильную зарплату примерно 1300 горожанам, и будут ли проводиться своевременные регламентные работы на теплосетях, ликвидироваться в минимальные сроки аварии, будет ли обеспечена бесперебойная подача тепла городу. Или же теплосети полностью перейдут в частные руки, а там как масть ляжет?

Агентские договоры на потребление теплоэнергии работают таким образом, что наши с вами деньги поступают сразу в карман собственников. В результате город не сможет контролировать этот процесс, а ведь суммы исчисляются в миллиардах рублях. При этом даже минимально необходимый ремонт сетей и котельных абсолютно не выгоден частному собственнику, а ведь износ теплосетей г. Новокузнецка приближается к 80%. В этой тепловой войне, впрочем, как и в любой другой, страдают обычные люди. В домах холодно, в подвалах гниют устаревшие морально трубы, рабочих увольняют, зарплату задерживают.

Дальше - больше.

В 2010 году администрацией города Новокузнецка было создано МП «Городская тепловая компания», для снабжения тепловой энергией и отоплением населения и предприятий города Новокузнецка. Все котельные были переданы от ОАО «Тепловая энергия» на МП ГТК созданную под непосредственным руководством Сергея Николаевича Кузнецова и Азиза Явдетовича Багаутдинова. Однако, «Мартин и компания» не успокоились. Подобный расклад их не устроил. И по непонятному стечению обстоятельств, отчеты агента и первичная документация от потребителей испарились, в результате город стал должен компаниям С.Д Мартина (ОО НТС, ОАО Тепловая энергия, ООО Энергосбыт) порядка 500 млн.руб. Кроме того, задолженность перед поставщиками энергии (Кузбассэнерго, АО Евраз ЗСМК) составила 1,7 млрд. руб.. При этом счета выставлялись и более того, оплачивались. Вот только деньги уплывали через ОАО «Тепловая энергия» в известном направлении, в карманы С.Н.Кузнецова, А.Я Багаутдинова, И.Е. Сазыкина, в течении 2010-2012, а на счета Кузбассэнерго, АО Евраз ЗСМК естественно не поступило ни рубля. В 2012 году было принято решение признать МП ГТК банкротом. При этом компании С.Д.Мартина планировали провести эту процедуру самостоятельно, преследуя свой корыстный интерес. Хотели отщипнуть от лакомого пирога еще один кусок. Забрать в счет погашения долга муниципальные котельные, стоимостью более 1 млрд. руб.

Помешать банкротству - еще не значит сохранить.

Противостояние коммерческих структур и КУМИ города Новокузнецка продолжается. Областная власть сохраняет положенный ей по статусу нейтралитет, хотя и не скрывает своей заинтересованности в том, чтобы город все же вернул утраченные ранее теплоэнергетические объекты, дающее стабильные рабочие места и своевременное проведение плановых и аварийных работ на теплосетях. Однако на практике делается все, чтобы этого не случилось, начиная с затягивания процедуры банкротства, заканчивая многочисленными проверками деятельности конкурсного управляющего. Компания С.Д. Мартина пытается возбудить дело в СЧ ГУ МВД России по СФО (г. Новосибирск) в отношении бывших руководителей МП ГТК и должностных лиц администрации г. Новокузнецка в связи с подачей заявления о банкротстве и заключенными сделками по уступке прав требования. Хотя данная процедура проходит строго в рамках закона, с соблюдением всех норм и правил. Святая обязанность конкурсного управляющего - вытащить предприятие из долгов. Но видимо, не все этого хотят. Схема не нова, и срабатывает она практически без осечек. Обанкротить и продать... Таким образом, в нужные руки переданы тысячи предприятий по стране. Однако, здесь не тот случай, вернее не тот инициатор. Вот если бы компании С.Д. Мартина начали процедуру банкротства. Но, увы…

«Кому, если не городу?»

В данной ситуации настораживает, то, что никто не хочет реагировать на попытки КУМИ города удержать муниципальное имущество, в данном случае, теплосети, в муниципальной собственности. Прокуратура г. Новокузнецка на все жалобы и обращения по поводу явного хищения городского имущества, закрывает глаза.

В 2012 году городом была проведена инвентаризация энергоснабжения города, оформлена техническая документация на все имеющиеся в городе сети, зарегистрировано в установленном порядке право муниципальной собственности.

В ответ на действия КУМИ подконтрольные С.Д. Мартину компании, на основании проведенных сделок по приватизации муниципального имущества, подали в арбитражный суд иски о принудительной государственной регистрации перехода права собственности на сети от города к ним.

Логика подсказывает - владельцем городских теплосетей должен быть город, точнее муниципальное предприятие, работающее на благо города, доказавшее свою состоятельность и ответственное отношение к делу. Как это было до торгов, которые, по сути, таковыми и назвать трудно. Но, видно, логика бывает разная...

Вопросы без ответа

Создавшаяся ситуация требует особого, профессионального расследования как со стороны следственных органов, так и прокуратуры. Удивляет только одно: почему до сих пор власть закрывает глаза на происходящее, ведь это стратегическое коммунальное хозяйство большого промышленного города? Кто за этим стоит и кому это нужно?

Не менее интересна ситуация с хищением электросетей с участием тех же фигурантов но это отдельная песня…

Для справки: Стоимость тепловых и электросетей переваливает за 10 миллиардов рублей.

Сегодня под следствием находятся приближённые Губернатора за махинации на сумму в 1 миллиард рублей.

Письмо президенту.

Жители Новосибирска были вынуждены обратиться за помощью к президенту. В 1993 году теплосети города были переданы в частные руки, а сегодня собственники устанавливают несоизмеримые с ростом инфляции и плажеспособностью потребителей тарифы. Не хотелось бы повторения этой истории в Новокузнецке. Нужно же учиться на чужих ошибках.

http://www.tvk.tv/mobile_reporter/detail.php?ID=7695356

Уважаемый, Владимир Владимирович !

Мы горожане города Новосибирска, обращаемся к Вам, по вопросу жизнеобеспечения города и его жителей. На сегодняшний день в Новосибирске, при попустительстве властей, возникла энергетическая опасность. Как угроза здоровья и жизни горожан. Мы живём в Сибири и обеспечение нашего города водой, электроэнергией и тепловой энергией, является жизненно необходимым условием для существования и проживания в Новосибирске. Так, в 1993 году вся система теплофикации: со всеми коммуникациями, теплотрассами, станциями, ТЭЦ и т.д., была приватизирована. И сейчас является АО Сибэко. К сожалению руководство этого предприятия за все эти годы только повышали тарифы на тепло- энергию и горячую воду. И только малую толику, от собираемых тарифов, вкладывало в модернизацию, реконструкцию и устранения аварийных коммуникаций. Дирекция предприятия заботилось о своих зарплатах, раздутых штатах и собственном благосостоянии. И на сегодняшний день руководство АО Сибэки вышло с предложением к губернатору НСО и мэру города Новосибирска, увеличить уже имеющиеся тарифы, на 15%. Мотивируя тем, что все тепловые сети изношены на 73% и являются аварийными. Тем самым шантажируя, что если тарифы не будут подняты, то город накроют аварии и разрывы на теплотрассах. Не трудно посчитать, что с 1993г. если даже обновлять теплосети по 1% в месяц, то за 24года, они были бы заменены на 288%.

Наши деды и родители отстраивали послевоенный Советский Союз. Подымали заводы, фабрики, колхозы, в том числе и все коммуникации, теплостанции, гидростанции и другие жизненно- важные объекты для народа в городе Новосибирске. И сейчас всё- это частная собственность.

Мы просим Вас вмешаться в создавшуюся опасную ситуацию в городе Новосибирске. Пока руководство АО Сибэко не довело город до энергетического коллапса и не создало опасность для здоровья и жизни полтора миллиона человек. Просим создать Правительственную комиссию, заставить руководство АО Сибеки отчитаться с 1993 года, куда и сколько, были потрачены собранные деньги с города и почему на сегодня тепловые сети города находятся в аварийном состоянии на 73%. И возможно данное предприятие расприватизировать и сделать муниципальным. И мы сами жители города Новосибирска будем устанавливать тарифную систему и управлять жизненно не обходимым городу,

предприятием. Просим так же отменить повышение тарифов на 15%, принятыми губернатором НСО и мэром города Новосибирска.

С надежной на понимание, жители города Новосибирска.