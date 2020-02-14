Бойцу кемеровского СОБР присвоено звание «Мастер спорта России»

Управлении Росгвардии по Кемеровской области сотруднику СОБР «Символ» майору Олегу О. руководство регионального ведомства вручило удостоверение и знак «Мастера спорта России».

В прошлом году кузбасский офицер победил в Омске на Всероссийских соревнованиях по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия памяти Героя России Олега Охрименко. Олег выполнил норматив «Мастера спорта» в стрельбе из автомата Калашникова на дистанции 100 метров, став победителем чемпионата. Боец кемеровского СОБР опередил 43 стрелка из различных силовых ведомств России.

Офицеры кемеровского СОБР являются неоднократными победителями и призерами всероссийских чемпионатов по стрелковым видам спорта. Кроме этого, бойцы продемонстрировали достойные результаты на международных турнирах. Так, в феврале текущего года воспитанник кемеровского СОБР помог российской команде из Росгвардии занять призовое место на Чемпионате мира среди спецподразделений «SWAT World Challenge 2020».