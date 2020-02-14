Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Бойцу кемеровского СОБР присвоено звание «Мастер спорта России»

    Управлении Росгвардии по Кемеровской области сотруднику СОБР «Символ» майору Олегу О. руководство регионального ведомства вручило удостоверение и знак «Мастера спорта России».

    В прошлом году кузбасский офицер победил в Омске на Всероссийских соревнованиях по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия памяти Героя России Олега Охрименко. Олег выполнил норматив «Мастера спорта»  в стрельбе из автомата Калашникова на дистанции 100 метров, став победителем чемпионата. Боец кемеровского СОБР опередил 43 стрелка из различных силовых ведомств России.

    Офицеры кемеровского СОБР являются неоднократными победителями и призерами всероссийских чемпионатов по стрелковым видам спорта. Кроме этого, бойцы продемонстрировали достойные результаты на международных турнирах. Так, в феврале текущего года воспитанник кемеровского СОБР помог российской команде из Росгвардии занять призовое место на Чемпионате мира среди спецподразделений «SWAT World Challenge 2020».      

Спорт
Топ
Кемерово
kuzbassnews.ru
14/02/2020
Спорт
Топ
Кемерово
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кемеровской области возбудили уголовное дело о халатности врачей
«Глава СК России поручил передать уголовное дело в центральный аппарат, также возбудить уголовное...
Бывшего вице-мэра Новокузнецка заподозрили в хищении
Центральный райсуд Кемерово рассмотрит ходатайство следователя МВД об избрании меры пресечения...
Бывшего замглавы Новокузнецка арестовали на два месяца
Центральный районный суд Кемерова отправил под стражу экс — заместителя главы Новокузнецка Алексея...
Из Кемерова летом появятся авиарейсы в Анапу, Сочи и Симферополь
В летней программе полетов запланированы прямые регулярные рейсы в города Анапа, Сочи и Симферополь...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus