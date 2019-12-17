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Бойцы Росгвардии задержали разыскиваемого в четырех городах ревнивца, который избил своего приятеля

  Вечером в Киселевске экипаж Росгвардии вневедомственной охраны прибыл на сигнал  «тревога» из охраняемого сетевого магазина по улице Гагарина. На месте происшествия бойцы задержали мужчину, который пытался выбить входную дверь торговой точки. Им оказался ранее судимый за грабежи и умышленное уничтожение или повреждение имущества 31-летний киселевчанин.  

    Предварительно установлено, что задержанный пригласил в гости 31-летнего приятеля. Во время застолья на почве ревности случился конфликт, в ходе которого хозяин жилища избил гостя. Потерпевшему удалось сбежать, укрывшись в ближайшем магазине. Внутри помещения он заблокировал входную дверь, чтобы не впустить гнавшегося за ним приятеля. Работник магазина нажала тревожную кнопку.

    В ходе проверки личности стражи правопорядка установили, что задержанный разыскивал по подозрению в совершении имущественных преступлений на территории Междуреченска, Новокузнецка, Прокопьевска и Белова.

    Для дальнейшего разбирательства дебошира передали правоохранителям.  

Происшествия
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Междуреченск
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
17/12/2019
Происшествия
Белово
Киселевск
Междуреченск
Прокопьевск
Новости Кузбасса

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