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Бойцы Росгвардии задержали злоумышленников, обесточивших башенный кран

Ночью в пгт Промышленная экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил сигнал «тревога» с рельсосварочного предприятия по улице Зеленая. Через две минуты на указанный адрес прибыла группа задержания. Сторож предприятия пояснил, что заметил на территории двух неизвестных, которые пытались похитить высоковольтный кабель с башенного крана. При виде работника злоумышленники скрылись.

    Установив приметы подозреваемых, бойцы отправились на их поиски. Одного из них стражи правопорядка задержали недалеко от охраняемого объекта. Им оказался ранее судимый за незаконный оборот наркотиков 28-летний местный житель. Он пояснил, что вместе с приятелем перелез через забор предприятия с целью хищения высоковольтного электрокабеля, который планировалось сдать в пункт приема цветмета. С помощью ножовки злоумышленники срезали кабель, питающий башенный кран, однако после появления сторожа были вынуждены ретироваться. 

    Выяснив у кузбассовца сведения о 32-летнем подельнике, бойцы передали информацию сотрудникам полиции, которые вскоре задержали второго подозреваемого.

 

    Предотвращенная сумма ущерба предприятию составила порядка 80 тысяч рублей. 

Происшествия
Промышленная
kuzbassnews.ru
10/12/2019
Происшествия
Промышленная
Новости Кузбасса

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