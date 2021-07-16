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Бойцы трудовых отрядов участвуют в работах по благоустройству Мариинска

По программе трудоустройства подростков в Мариинском районе на время летних каникул будет организовано 8 отрядов. Ребята занимаются благоустройством и озеленением территорий города, выполняют мелкие ремонтные работы.
Так они покрасили сцену в городском парке имени Александра Суворова. Именно здесь будет расположена главная площадка празднования Дня сибирского купечества 1 августа.
На трудовую смену уже заступили около 90 ребят. Всего в Мариинском районе планируется трудоустроить за лето более 200 человек.

Общество
Мариинск
kuzbassnews.ru
16/07/2021
Общество
Мариинск

Новости Кузбасса

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