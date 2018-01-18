Браконьер, застреливший лося в государственном заказнике, предстанет перед судом

В октябре 2017 года в Топкинском районе участковый полиции и местный охотовед заметили двух мужчин, перевозивших на гужевой повозке мешки, поверх которых проступала кровь. Полицейский остановил незнакомцев для проверки. Оказалось, что внутри мешков находилось мясо лося.

Для выяснения обстоятельств задержанные были доставлены в отдел полиции. Они утверждали, что мешки с мясом нашли в лесу на территории Юргинского района.



Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Юргинский» обнаружили в лесном массиве место забоя сибирского лося, а позже обнаружили тайник, в котором хранился охотничий карабин и патроны. Как выяснили полицейские, незарегистрированное оружие спрятал в лесу один из задержанных, который застрелил животное на территории государственного заказника, где охота запрещена, а позже вместе с другом разделал тушу лося и упаковал мясо в мешки. Ущерб, причиненный Департаменту по охране объекта животного мира Кемеровской области, составил 280 000 рублей.



В ходе дознания браконьер, застреливший лося, признал свою вину. Собранные материалы направлены в суд.