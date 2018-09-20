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Бригада мобильной социальной помощи работала в селе Банновское

В Крапивинском районе бригада мобильной социальной помощи работала с. Банново и п. Михайловский.

В рамках выезда были обследованы жилищные условия четырёх совершеннолетних недееспособных жителей территории, проведена беседа с родителями по реабилитации ребёнка-инвалида, посещены семьи группы риска, семьи, находящиеся в социально опасном положении, а также подростков, стоящих на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (всего пять посещений).

Также соцработники привезли с собой вещи из пункта проката, обмена и взаимопомощи. Два жителя обратились за необходимым.

Здоровье
Крапивинский
kuzbassnews.ru
20/09/2018
Здоровье
Крапивинский
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