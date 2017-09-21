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Бригада «Южного Кузбасса» вошла в шахтерский клуб «миллионеров»

Бригада шахты «Ольжерасская-Новая» компании «Южный Кузбасс» добыла миллионную тонну угля с начала 2017 года. Преодоление миллионного рубежа позволило бригаде из 154 человек войти в кузбасский клуб шахтерских бригад-миллионеров.

Символический кусок угля с надписью «1 000 000» вынес из забоя лавы 21-1-9 бригадир участка № 2 Алексей Гольцов (начальник участка Игорь Якупов).

Лава 21-1-9 запущена в октябре 2015 года, ее длина – 200 метров, протяженность – 1800 м. Работа в лаве ведется по технологии выпуска угля из подкровельной пачки с отработкой пластов мощностью до 10 метров и извлечением максимально возможного объема угля в один заход.

«Бригада Алексея Гольцова в августе прошлого года признана победителем соревнования шахтерских коллективов Кузбасса, добившихся наивысших показателей по итогам работы за первое полугодие 2016 года и июльского месячника высокопроизводительного труда. А уже в октябре добыла миллионную тонну угля с начала года. В этом году бригада доказала свой профессионализм, вновь достигнув хороших результатов», – отметил управляющий директор Компани «Южный Кузбасс» Виктор Скулдицкий.

Экономика
Междуреченск
kuzbassnews.ru
21/09/2017
Экономика
Междуреченск
Новости Кузбасса

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