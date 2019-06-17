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Бруцеллез овец

В мае текущего года при исследовании сыворотки крови мелкого рогатого скота (овца), принадлежащих гражданину, содержащему частное подворье на территории д.Сухая Речка Кемеровского района Кемеровской области, в одной пробе обнаружены специфические антитела к бруцеллезу.

По факту выявления заболевания бруцеллеза мелкого рогатого скота (овец) личное подсобное хозяйство объявлено эпизоотическим очагом, д. Сухая Речка — неблагополучным пунктом, в связи с чем на территории данного населенного пункта установлены ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу мелкого рогатого скота.

Бруцеллез - инфекционная, хронически протекающая болезнь животных и человека. Наиболее частое клиническое проявление болезни — аборты, хронические болезни суставов.

Возбудитель - бактерии рода бруцелла. От животных могут заражаться люди, для которых наиболее опасен возбудитель бруцеллеза овец и коз. Заражение происходит через поврежденную кожу при проведении лечебно-профилактических мероприятий у животных, а так же при употреблении продукции животного происхождения, полученного от больных животных, например сырого молока.

Таким образом, приобретая сырое молоко и мясо на рынках необходимо интересоваться наличием у продавцов ветеринарных сопроводительных документов и обращать внимание на овальные клейма ветеринарно-санитарной экспертизы, т. к. это является гарантией того что продукция получена от здоровых животных и прошло ветеринарно-санитарную экспертизу.

Общество
kuzbassnews.ru
17/06/2019
Общество
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Новости Кузбасса

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