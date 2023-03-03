Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

«Будни и праздники советской женщины» - выставка в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость»

7 марта 2023 года, в 13:00, в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» (проезд Крепостной, 1) состоится открытие выставки «Будни и праздники советской женщины», приуроченное к Международному женскому дню 8 марта.

На протяжении многих веков роль женщины определялась кругом домашних забот: растить детей, кормить и одевать семью, обеспечивать чистоту и уют в доме. После Революции 1917 года быт изменился, повысив значение профессиональной и общественной деятельности в жизни советских женщин. Об этом свидетельствуют документы, предметы искусства, плакаты, открытки, исторические фотографии.

На выставке представлены предметы из коллекции музея, связанные с той или иной гранью многообразной жизни строительниц коммунизма: элементы костюма, праздничные открытки – неотъемлемый атрибут советских поздравлений, образцы бытовой техники, например, дефицитная в 1970-х годах стиральная машина «ЗВИ», небольшой, но очень тяжелый пылесос «Буран», и многое другое.

Большинство представленных экспонатов использовались в прошлом нашими согражданами – жителями Новокузнецка и прилежащих к городу территорий.

Выставка, организованная в рамках программы празднования 405-летия Новокузнецка, будет интересна как взрослым, которые вспомнят свои молодые годы, так и юным посетителям.

Выставка будет работать в Солдатской казарме до 14 мая 2023 года.

Вход на открытие выставки – свободный. В остальные дни – согласно прейскуранту (100 руб. – общий, 80 руб. – для обучающихся, студентов и пенсионеров, 50 руб. – для дошкольников). Билет на выставку дает право посещения всех экспозиций в Солдатской казарме.

 

 

Фото: музей-заповедник Кузнецкая крепость

Культура
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
03/03/2023
Культура
Новокузнецк
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus