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Будущим студентам и их родителям

611 кузбасских семей в текущем учебном году использовали средства материнского (семейного) капитала на оплату образования детей на сумму 18,3 млн. рублей.

Напомним, направить материнский капитална образование любого из детей можно, когда второму, третьему ребенку или последующим детям исполнится три года. На дату начала обучения студент не может быть старше 25 лет. Образовательная организация должна находиться на территории России и иметь право на оказание соответствующих образовательных услуг. Заявление о распоряжении материнским капиталомнадо подать в управление ПФР по месту жительства (пребывания) или фактического проживания.

Средства материнского (семейного) капитала можно использовать на:

- оплату платных образовательных услуг по образовательным программам, имеющим государственную аккредитацию;

- оплату пользования жилым помещением и коммунальных услуг в общежитии, предоставляемом образовательной организацией на период обучения.

Чтобы использовать средства материнского капиталана образовательные услуги необходимо представить определенный перечень документов.

Общий пакет документов:

письменное заявление владельца сертификата о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала. Бланк заявления заполняется в автоматизированном режиме в управлении Пенсионного фонда России по месту жительства (пребывания) или фактического проживания;  

документы, удостоверяющие личность, место жительства (пребывания) лица, получившего сертификат;

если заявление о распоряжении подается через представителя лица, получившего сертификат, - то документы, удостоверяющие личность, место жительства (пребывания) и полномочия представителя.

Документы для направления средств МСК на оплату платных образовательных услуг: заверенная образовательной организацией копия договора об оказании платных образовательных услуг.

Документы для направления средств МСК на оплату проживания в общежитии:

договор найма жилого помещения в общежитии с указанием суммы и сроков внесения платы; справка из образовательной организации, подтверждающая факт проживания ребенка в общежитии.

 

 

Образование
kuzbassnews.ru
22/05/2017
Образование
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