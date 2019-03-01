Бумажные справки скоро канут в Лету

Теперь единая система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), созданная Пенсионным фондом Российской Федерации, дает возможность органам социальной защиты получить полную информацию из ПФР для предоставления субсидий и социальных услуг, мер социальной поддержки без участия гражданина.

То есть благодаря сведениям Пенсионного фонда самому получателю пенсии, либо гражданам, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), у которых по новому пенсионному законодательству не наступило право на назначение пенсии, при обращении за льготами в органы социальной защиты населения нет необходимости обращаться в Пенсионный фонд за бумажными справками о размере пенсии или страховом стаже.

Напомним, что в целях исполнения органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги норм Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" о представлении документов и информации, которые находятся в их распоряжении, Пенсионный фонд Российской Федерации через СМЭВ предоставляет следующие виды сведений ПФР:

- «О размере выплат за период (включая пенсии, доплаты, устанавливаемые к пенсии, социальные выплаты и выплаты по уходу)»;

- «Сведения о факте получения пенсии»;

- «Сведения о страховом стаже застрахованного лица».

Все органы социальной защиты населения Кемеровской области подключены к данным видам сведений ПФР посредством СМЭВ, поэтому жители Кузбасса в городах и районах освобождены от необходимости идти в Пенсионный фонд за справками для предоставления государственных услуг или льгот.