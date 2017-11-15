Быть на высоте!

«Настоящая удача в жизни – найти дело по душе, чтобы работа, какой бы трудной она не была, всегда приносила удовольствие. Только любовь к профессии может поднять тебя среди ночи, в шквалистый ветер загнать на высоту, а все для того, чтобы вернуть свет людям, которые, возможно, даже не заметили его отсутствия», - так с гордостью говорит о своей профессии электромонтер службы высоковольтных линий филиала «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС» Василий Дмитриевич Кузнецов.

Современные психологи утверждают, чтобы работа не превратилась в рутину, ее нужно менять через каждые три года. В энергетике Василий Дмитриевич проработал больше сорока лет и у него на этот счет имеется другое мнение.

«Профессионалом человека делает упорный труд, а самое главное – непрерывный стаж, - рассуждает заслуженный энергетик России. – Опыт нарабатывается годами. Если постоянно искать себя в новых профессиях, знакомиться то с одной отраслью, то с другой – базовых знаний и хорошего опыта не накопишь. Главное прислушаться к себе и выбрать правильную дорогу, которая приведет к намеченной цели».

Свою дорогу в профессию, а вернее, как выражается Василий Дмитриевич, свою «высоковольтную судьбу» он выбрал сразу после армейской службы. Одного года работы на высоте в компании ветра и облаков было достаточно, чтобы понять раз и навсегда – энергетика – это свобода, это жизнь! Не удивительно, что за 43 года своей профессиональной деятельности сетевик научился собирать металлическую опору ЛЭП практически без «шпаргалок». «Технологическая карта по сборке и монтажу опоры у меня в голове. Я за свою жизнь столько опор собрал! Если одну на другую поставить – запросто можно до спутника земли достать», - говорит электромонтер.

Для молодых энергетиков-сетевиков опытный профи, как ходячая «энциклопедия с советами». Как лучше прикрутить болты, чтобы надежный каркас не дрогнул от напряжения, как правильно смонтировать траверсы и поднять «металлический скелет» будущей опоры - обо всем этом электромонтеры узнают на практике, равняясь на своего коллегу, одного из самых опытных в Кузбассэнерго – РЭС.

«Василий Дмитриевич сам для нас, как надежная опора, - с уверенностью говорит начальник службы высоковольтных линий Николай Иванов. – На его помощь мы можем рассчитывать в любую погоду, в любое время дня и ночи. Он даже спит с телефоном, чтобы своевременно отреагировать на любую ситуацию. Однажды во время обхода линии электропередачи у нас заглохла техника. Морозы в ту пору стояли суровые, а сотовых телефонов для связи еще было. Василий Дмитриевич без лыж прошел 20 километров, чтобы сообщить о повреждениях на линии и вызвать дополнительную бригаду».

Быть на высоте Василий Дмитриевич учит и своих сыновей, которые по доброму совету отца выбрали «любимую профессию» - энергетику. А в ней, как известно, случайных людей не бывает. Работать на высоте – это профессия, а быть на высоте – призвание!