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Бывший чиновник оштрафован на 200 тысяч рублей за взятку

В Кемерово вынесен приговор бывшему начальнику управления дорожного хозяйства и благоустройства, заместителю главы города. Он  признан виновным в получении взятки в значительном размере.

В октябре 2017 года чиновник потребовал от представителя  юридического лица взятку в сумме 50 тысяч рублей. За эти деньги он обещал поспособствовать в заключении договора аренды на автобус, принадлежащий администрации Кемерово. Деньги были перечислены  безналичным зачислением на его расчетный счет.

О  предложении  чиновника предприниматель рассказал  в УФСБ, сотрудники провели оперативное  мероприятие,  и факт взятки был подтвержден.

Приговором теперь уже бывшему чиновнику назначен штраф в сумме 200 тысяч рублей, в течение 2 лет ему  запрещено занимать определенные должности.

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kuzbassnews.ru
17/04/2018
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