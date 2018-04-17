Бывший чиновник оштрафован на 200 тысяч рублей за взятку

В Кемерово вынесен приговор бывшему начальнику управления дорожного хозяйства и благоустройства, заместителю главы города. Он признан виновным в получении взятки в значительном размере.

В октябре 2017 года чиновник потребовал от представителя юридического лица взятку в сумме 50 тысяч рублей. За эти деньги он обещал поспособствовать в заключении договора аренды на автобус, принадлежащий администрации Кемерово. Деньги были перечислены безналичным зачислением на его расчетный счет.

О предложении чиновника предприниматель рассказал в УФСБ, сотрудники провели оперативное мероприятие, и факт взятки был подтвержден.

Приговором теперь уже бывшему чиновнику назначен штраф в сумме 200 тысяч рублей, в течение 2 лет ему запрещено занимать определенные должности.