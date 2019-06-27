Бывший глава Березовского городского округа обвиняется в получении взятки в особо крупном размере

Завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего бывшего главы Березовского городского округа, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, сотрудникам полиции поступила оперативная информация о коррупционной сделке главы Березовского городского округа с главным бухгалтером одной из коммерческих фирм. В январе текущего года на выходе из здания коммерческой организации чиновник был задержан, у него были обнаружены и изъяты 280 тысяч рублей, полученные коррупционным путем.

Материалы были переданы в следственные органы, сообщает СУ СК по Кемеровской области. В рамках расследования уголовного дела установлено, что в январе 2018 года глава Березовского городского округа предложил главному бухгалтеру коммерческой фирмы за покровительство в деятельности ее организации на территории города Березовского ежемесячно передавать ему 280 тысяч рублей, женщина согласилась. Следствием установлено, что за 13 месяцев коррупционным путем чиновник «заработал» 3 млн 640 тысяч рублей. Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал. В счет возмещения ущерба следователем наложен арест на имущество обвиняемого на сумму порядка 2 млн рублей. В отношении взяткодателя уголовное дело находится в производстве.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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