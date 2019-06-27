Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Бывший глава Березовского городского округа обвиняется в получении взятки в особо крупном размере

Завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего бывшего главы Березовского городского округа, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, сотрудникам полиции поступила оперативная информация о коррупционной сделке главы Березовского городского округа с главным бухгалтером одной из коммерческих фирм. В январе текущего года на выходе из здания коммерческой организации чиновник был задержан, у него  были обнаружены и изъяты 280 тысяч рублей, полученные  коррупционным путем.

Материалы были переданы в следственные органы, сообщает СУ СК по Кемеровской области. В рамках расследования уголовного дела установлено, что в январе 2018 года глава Березовского городского округа предложил главному бухгалтеру коммерческой фирмы за покровительство в деятельности ее организации на территории города Березовского ежемесячно передавать ему 280 тысяч рублей, женщина согласилась. Следствием установлено, что за 13 месяцев коррупционным путем чиновник «заработал» 3 млн 640 тысяч рублей. Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал. В счет возмещения ущерба следователем наложен арест на имущество обвиняемого на сумму порядка 2 млн рублей. В отношении взяткодателя уголовное дело находится в производстве.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

 

Фото из открытых источников

Политика
Происшествия
Топ
Березовский
kuzbassnews.ru
27/06/2019
Политика
Происшествия
Топ
Березовский
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Выселенный клуб альпинистов останется в центре Кемерова
Спортивный клуб альпинизма и скалолазания "Ирбис", который оказался на улице после 30 лет...
Сквер имени Кузнецова появится в Новокузнецке
Новый зеленый островок в скором времени появится в Новокузнецке. В Центральном районе, между...
В День молодежи в Новокузнецке состоится рок-фестиваль
В Новокузнецке в субботу в рамках празднования Дня молодежи состоится масштабный рок-фестиваль Rock...
Мэрию Новокузнецка обязали выплатить инвалидам 2 миллиона рублей
В Новокузнецке местную администрацию обязали выплатить инвалидам больше 2 миллионов рублей....
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus