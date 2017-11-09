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Бывший начальник департамента транспорта и связи признан виновным в мошенничестве

36-летний бывший начальнику департамента  транспорта и связи Кемеровской области признан виновным в мошенничестве в крупном размере и приговорен к реальному сроку заключения - 1 году 7 месяцев лишения свободы в колонии общего режима и запрету в течение 2 лет занимать должности на госслужбе.

Год назад, в сентябре 2016 года чиновник организовал изготовление от имени коммерческой фирмы платежных поручений на оплату услуг по поставке профильной металлической трубы. При этом начальник достоверно знал, что договор на поставку продукции вообще заключаться не будет, вырученные деньги достанутся ему.

После чего чиновник проинформировал руководителей транспортных предприятий о необходимости перевода денежных средств на указанный счет, получив таким образом порядка 500 тысяч рублей. Нарушения были выявлены в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области.

В рамках расследования уголовного дела допрошено порядка 60 свидетелей – это работники департамента, транспортных предприятий, проведено 12 очных ставок. Материалы дела составили 14 томов. В счет  возмещения ущерба наложен арест на имущество.

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kuzbassnews.ru
09/11/2017
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