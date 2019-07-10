В Кемеровской области бывший начальник ГУФСИН признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.

Следствием и судом установлено, что в 2012 году осужденный из корыстных побуждений предложил директору строительной фирмы обеспечить заключение государственного контракта на сумму порядка 60 млн рублей именно с его организацией. Условия договора предусматривали разработку проектной документации для ремонтно-строительных работ следственного изолятора. За свои услуги злоумышленник попросил оформить в собственность земельный участок, который он выбрал, и построить там дом, а также приобрести кухонный гарнитур.

Данные услуги были на сумму более 10 млн рублей. Когда предприниматель согласился, обвиняемый убедил директора строительного управления ФСИН, чтобы контракт был заключен именно с указанной организацией. Информация стала известна сотрудникам ФСБ России по Кемеровской области. Следователями у фигуранта уголовного дела были проведены обыски, изъяты документы, установлены и допрошены очевидцы. В рамках расследования уголовного дела проведен комплекс судебных экспертиз (в том числе лингвистическая), результаты которых легли в основу доказательств совершенных чиновником преступлений, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.

В период расследования уголовного дела по ходатайству следствия обвиняемый был отстранен от занимаемой должности и взят под стражу. Со следствием на протяжении периода предварительного расследования не сотрудничал.



Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с запретом занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и (или) административно-хозяйственных полномочий сроком на 4 года.

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