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Бывший налоговый инспектор обвиняется в получении взятки от индивидуального предпринимателя

Завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего бывшего налогового инспектора одной из межрайонных  инспекций ФНС России по Кемеровской области,  обвиняемого в получении взятки должностным лицом.

В конце 2016 года обвиняемый, являясь налоговым инспектором, выявил, что индивидуальный предприниматель предоставляет услуги населению без предусмотренной законодательством контрольно-кассовой техники. За ежеквартальное денежное вознаграждение в 10 тысяч рублей он предложил предпринимателю не привлекать его к административной ответственности. В августе текущего года после передачи очередной части денег – 5 тысяч рублей – предприниматель и налоговый инспектор были задержаны сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Кемеровской области. Выяснилось, что ранее предприниматель уже передал инспектору 10 тысяч рублей. 

Происшествия
kuzbassnews.ru
13/11/2017
Происшествия
Новости Кузбасса

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