Бывший налоговый инспектор обвиняется в получении взятки от индивидуального предпринимателя

Завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего бывшего налогового инспектора одной из межрайонных инспекций ФНС России по Кемеровской области, обвиняемого в получении взятки должностным лицом.

В конце 2016 года обвиняемый, являясь налоговым инспектором, выявил, что индивидуальный предприниматель предоставляет услуги населению без предусмотренной законодательством контрольно-кассовой техники. За ежеквартальное денежное вознаграждение в 10 тысяч рублей он предложил предпринимателю не привлекать его к административной ответственности. В августе текущего года после передачи очередной части денег – 5 тысяч рублей – предприниматель и налоговый инспектор были задержаны сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Кемеровской области. Выяснилось, что ранее предприниматель уже передал инспектору 10 тысяч рублей.