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Бывший сотрудник полиции брал взятки от работника похоронного агентства

44-летний  бывший помощник оперативного дежурного одного из кемеровских отделов признан виновным  в получении взятки.

В апреле прошлого года к стражу порядка обратился ритуальный агент с просьбой за денежное вознаграждение сообщать адреса, с которых поступают сообщения об обнаружении тел умерших граждан.

Полицейский согласился, попросил за каждый заключенный договор об оказании ритуальных услуг передавать ему 2,5 тысячи рублей. В общей сложности с апреля по июль 2017 года работник похоронного агентства перевел на карточку полицейскому более  12 тысяч рублей.

Данная информация стала известна сотрудникам ОРЧ собственной безопасности ГУ МВД России по Кемеровской области, которые пресекли незаконную деятельность.

Приговором суда, теперь уже бывшему  полицейскому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.

Общество
kuzbassnews.ru
14/02/2018
Общество
Новости Кузбасса

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