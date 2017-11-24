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Бывший замначальника отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Междуреченску признан виновным в получении взятки

Суд признал виновным 49-летнего бывшего заместителя начальника отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Междуреченску в получении взятки должностным лицом.

В августе текущего года страж порядка при проверке соблюдения индивидуальным предпринимателем миграционного законодательства выявил нарушения: коммерсант не уведомил территориальный миграционный орган о заключении трудовых отношений с иностранным гражданином. Полицейский сообщил предпринимателю, что за 50 тысяч рублей он не будет оформлять необходимые документы.

Данную информацию индивидуальный предприниматель сообщил в УФСБ России по Кемеровской области. При передаче денег полицейский был задержан.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии  общего режима с лишением права занимать определенные должности сроком на 2 года.

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kuzbassnews.ru
24/11/2017
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