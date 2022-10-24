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C 1 октября в Кузбассе выплата на детей в возрасте от 8 до 17 лет назначается с месяца подачи заявления

Отделение ПФР по Кемеровской области - Кузбассу информирует жителей региона, что по заявлениям, поданным с 1 октября текущего года, выплата будет осуществляться с месяца обращения за ее назначением (или с месяца достижения ребенком возраста 8 лет, если заявление оформлено не позднее 6 месяцев с этого месяца).

До этого, в соответствии с законодательством по заявлениям на пособия на детей в возрасте от 8 до 17 лет, принятым раньше 1 октября 2022 года, установление выплаты предусматривалось с 1 апреля 2022 года.

Напомним, что пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости. Одно из важных условий – размер дохода семьи. Выплата устанавливается семьям, чей среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум на человека в регионе проживания. В Кузбассе он равен 12667 рублям.

При рассмотрении заявления также учитывается движимое и недвижимое имущество семьи. Более подробно о том, как оценивается нуждаемость семьи для права на получение пособия, можно узнать в специальном разделе, где размещена информация о выплате, на сайте Пенсионного фонда РФ.

От дохода семьи зависит и размер выплаты. Он может составлять 50, 75 или 100% прожиточного минимума на ребенка в регионе. В Кемеровской области размер выплат составляет 6437,00 руб., 9655,50 руб. и 12874,00 руб. соответственно.

Заявление на выплату можно оформить на портале Госуслуг, а также лично в клиентской службе ПФР или в МФЦ.

Сегодня в Кузбассе ежемесячное пособие назначено на 85,5 тыс. детей.

 

Фото из открытых источников

Общество
kuzbassnews.ru
24/10/2022
Общество
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