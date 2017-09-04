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Cделали безопасное селфи и получили подарки от Вольтика

1 сентября специалисты филиала «МРСК Сибири» – Кузбассэнерго-РЭС наградили первых победителей и лауреатов конкурса иллюстрированных историй «Путешествие в страну электричества».

С подарками и познавательным интерактивным уроком по энергобезопасности кузбасские энергетики пришли в гости к учащимся школы №31 г. Кемерово. Главная цель визита – поздравление одного из семнадцати победителей и одного лауреата детского конкурса творческих рассказов и рисунков.

Под громкие аплодисменты в классе появляется главный жюри конкурса – робот Вольтик. Он лично прочитал каждый рассказ и внимательно изучил иллюстрации каждого участника. Дипломы и подарки от обаятельного робота получили две юные художницы – победитель Анастасия Бойко и лауреат Анна Москаленко. Их творческие работы вошли в иллюстрированный сборник, который они уже сейчас с гордостью демонстрируют одноклассникам и учителям.

«Это настоящая книга, - восхищается победитель 2 этапа конкурса Анастасия Бойко. – Я счастлива, что мои рисунки украсили страницы такого качественного издания. Спасибо большое организаторам конкурса, которые вручили сразу несколько экземпляров, один из них обязательно украсит полку нашей школьной библиотеки».   

После приятной процедуры награждения энергетики провели для детей традиционный урок энергобезопасности. Вместе с роботом Вольтиком ребята совершили путешествие в страну электричества, научились делать безопасное селфи и выучили основные правила поведения вблизи энергообъектов.

В течение первого осеннего месяца специалисты Кузбассэнерго-РЭС поздравят еще 15 авторов, чьи произведения легли в основу красочного сборника. Эстафету подарков и поздравлений от энергетиков скоро примут города Анжеро-Судженск, Междуреченск и Ленинск-Кузнецкий.

      

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
04/09/2017
Общество
Кемерово
Новости Кузбасса

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