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Цемент по бережливым технологиям

Крупнейший за Уралом завод по выпуску цемента «Топкинский цемент» благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда» всего за полгода наладил производство по бережливым технологиям. Планируется, что за три года производительность предприятия возрастет не менее чем на 30%.

При поддержке экспертов Федерального центра компетенций (ФЦК) коллектив на заводе без дополнительных инвестиций и затрат оптимизировал работу сырьевого цеха на участке производства рядового шлама — основного сырья для изготовления цемента. На этот этап приходятся значительные производственные затраты, а от качества получаемого полуфабриката напрямую зависит качество готового цемента.

Проведенный производственный анализ показал, что в работе цеха есть проблемы с простоем оборудования, распределением потоков сырья и вводимых добавок — воды и глиняного шлама. В рамках реализации нацпроекта на предприятии пересмотрели подходы к организации рабочих мест, разработали новые стандарты обслуживания оборудования, скорректировали технологический процесс. В результате часовая производительность цеха выросла почти на 6%, время производства рядового шлама сократилось почти на треть, также значительно снизился расход электроэнергии и сжатого воздуха. Ожидаемый экономический эффект от внедрения бережливых технологий для предприятия составит порядка 25 млн рублей в год.

Бесплатное обучение основам повышения производительности труда уже прошли почти 170 сотрудников цементного завода. Бережливые практики будут тиражировать на всем предприятии, где трудятся свыше 1,2 тыс. человек. Сотрудники внесли более 70 рационализаторских предложений по повышению эффективности труда.

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

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kuzbassnews.ru
04/08/2021
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