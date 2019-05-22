Cеминар по скандинавской ходьбе прошел в Междуреченске

Обучающее мероприятие состоялось для работников соцзащиты, образования, здравоохранения, спорта города. Обучение прошли около 30 специалистов. Член Русской Национальной Ассоциации скандинавской ходьбы Мила Зорина рассказала об особенностях техники движений, правильном подборе палок и выборе подходящей одежды.
Проведение семинаров продолжится, такое обучение уже состоялось в Ленинске-Кузнецком.
Далее пройдет обучающий цикл с выдачей документов государственного образца для инструкторов по скандинавской ходьбе на базе Новокузнецкого училища олимпийского резерва.
Фото: пресс-служба АКО
22/05/2019
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