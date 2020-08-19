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Центр амбулаторной хирургии открылся в Кемерове

Центр амбулаторной хирургии открылся на базе травмпункта Кузбасской больницы скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского в Кировском районе Кемерова. Стационар одного дня создан для оказания помощи больным с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата, не требующим круглосуточного пребывания в медучреждении.

Обратившись в центр, пациенты, после консультации травматолога-ортопеда и при наличии необходимого объема исследований, смогут получить хирургическую помощь всего за один день и уже через несколько часов после операции отправиться домой, а дальнейшее наблюдение продолжить амбулаторно.

В Центре будут удалять мелкие доброкачественные образования, инородные тела, металлоконструкции при сросшихся переломах и другие малоинвазивные процедуры. Со временем планируется расширить перечень услуг.

Операционная центра амбулаторной хирургии оснащена электрокоагулятором – прибором, необходимым для остановки кровотечения во время операций, также обновлен хирургический инструментарий, оборудована палата для краткосрочного пребывания пациентов. Все приобретено за счет средств больницы. Пациенты будут получать помощь бесплатно за счет средств обязательного медицинского страхования.

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kuzbassnews.ru
19/08/2020
Здоровье
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