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Центр компетенций Кузбасса в сфере производительности труда вошел в число лучших в стране

Региональный центр компетенций в сфере производительности труда (РЦК) по итогам работы за 2022 год вошел в ТОП-15 лучших центров в России. Рейтинг составлен Федеральным центом компетенций (ФЦК) в рамках реализации национального проекта «Производительность труда».

«Сегодня поддержку РЦК Кузбасса получают уже 32 предприятия-участника нацпроекта «Производительность труда». Наработаны эффективные практики внедрения принципов бережливого производства на предприятиях разных отраслей – от промышленности до торговли, кузбасская команда активно изучает и опыт других регионов. Благодаря экспертному сопровождению РЦК у наших компаний сокращаются издержки, повышается качество выпускаемой продукции или оказываемых услуг. Все это значимые экономические показатели, которые определяют эффективность и стабильность региональной экономики и рынка труда», - отмечает заместитель председателя правительства Кузбасса Леонид Старосвет.

РЦК Кузбасса занял 14 место в общероссийском рейтинге, и второе место среди регионов Сибири. В числе лучших центров страны также РЦК Челябинской области, Краснодарского края, Татарстана, Рязанской и Нижегородской областей. Среди регионов Сибири по федеральному округу лидирует РЦК Томской области.

Рейтинг РЦК составляется с 2020 года Федеральным центром компетенций. В нем учитываются девять ключевых показателей работы в регионах, в том числе выполнение планов по вовлечению предприятий и по количеству реализованных проектов, уровень удовлетворенности предприятий работой РЦК, выполнение планов по обучению сотрудников предприятий и по подготовке инструкторов, публикация лучших практик. По итогам 2022 года в рейтинге была оценена работа РЦК из 53 субъектов РФ.

 

На фото - коллектив РЦК Кузбасса.

Фото: отдел информационного сопровождения Министерства труда и занятости населения Кузбасса

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23/01/2023
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