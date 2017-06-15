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Центр социального обслуживания в Мундыбаше ограничивал конкуренцию на торгах

14 июня Кемеровское УФАС России признало МКУ «ЦСО Мундыбашского городского поселения» нарушившим антимонопольное законодательство. Учреждение нарушило часть 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции, установив сокращенный срок подачи заявок на участие в электронном аукционе «Приобретение автомобильного транспорта».

Поскольку срок подачи заявок приходился на выходные дни и нерабочее время,  МКУ «ЦСО Мундыбашского городского поселения» заведомо исключило из числа участников всех потенциальных поставщиков, у которых отсутствовали на счете оператора электронной площадки средства для оплаты обязательных платежей, обеспечивающих участие в аукционе. Кроме того, исключались и хозяйствующие субъекты, не аккредитованные на электронной площадке, поскольку такая процедура проходит в течение пяти рабочих дней. Специалисты УФАС пришли к выводу, что 7-дневный срок подачи заявок, включающий только 4 рабочих дня (2 из них неполных),  привел к ограничению конкуренции.

Дело в отношении учреждения антимонопольный орган возбудил в апреле 2017 года по итогам рассмотрения заявления потенциального участника этого аукциона ООО «Торг Авто НН».

Предписание решено не выдавать в связи с тем, что контракт по итогам повторного аукциона уже был заключен.

 

Общество
Таштагол
kuzbassnews.ru
15/06/2017
Общество
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Новости Кузбасса

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