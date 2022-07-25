Центр социальных программ РУСАЛа приглашает новокузнечан на восьмые благотворительные «Помогай-игры», которые пройдут 13 августа в Парке Гагарина. В программе командные соревнования в верёвочном парке, интерактивные площадки, акустический флешмоб.

В этом году темой, которая объединит все активности и благотворительный сбор, станет музыка. Участники благотворительных соревнований смогут помочь Благотворительному фонду помощи детям и взрослым с ограниченными возможностями здоровья «Благодей» в приобретении музыкальных инструментов для Инклюзивных ремесленных мастерских «Своими руками». Оказать помощь можно будет и другим организациям Новокузнецка, развивающим музыкальные направления в работе с особыми взрослыми и детьми – подарить свои музыкальные инструменты в хорошем состоянии или приобрести новые. Все инструменты, которые участники игр готовы отдать в дар можно принести в парк Гагарина 13 августа.

Игры традиционно будут состоять из 4 блоков: спортивный, интеллектуальный, блок, направленный на сплочение команды и фотокросс. Для жителей, которые пришли без команды будут организованы фотозоны, мастер-классы, ярмарка и др. В завершении игр все участники объединятся в уникальный акустический флешмоб.

Принять участие в «Помогай-играх» можно несколькими способами:

Во-первых, собрать команду до пяти человек на многоборье в верёвочном парке Приключений и зарегистрировать её по ссылке - https://forms.gle/tCLdeAc1SAj3Pjvd9 до 5 августа.

Во-вторых, с семьёй или друзьями прийти 13 августа на благотворительный праздник, где выбрать себе по душе развлечение на площадке или мастер-класс. Там же у всех желающих будет возможность подарить свои инструменты или купить новые нуждающимся в них особым детям.

В-третьих, можно стать партнером события: организовать одну из благотворительных «Нескучай-площадок» или предоставить призы участникам события.

Все вырученные средства и музыкальные инструменты будут переданы Благотворительному фонду «Благодей» и городским некоммерческим организациям для занятий с детьми с ОВЗ (волонтерское движение «Больничные клоуны», pro-театр «Крылья», Инклюзивный центр «Ромашка», Кемеровской региональной общественной организации родителей детей-инвалидов «Особое Детство»).

Старт «Помогай-игр» в 11 00, адрес: ул. Спартака, 5/1 (за бассейном «Витязь»).

Подробную информацию можно получить в Новокузнецком подразделении Центра социальных программ РУСАЛа по телефону 8-909-520-38-16, Елена Головчанская.