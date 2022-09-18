Центр «Точка роста» открылся в Усманской школе Чебулинского округа

Центр образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста» создан в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

Среди гостей присутствовали глава Чебулинского муниципального округа Наталья Алексеевна Воронина и заместитель главы по социальным вопросам Ирина Александровна Данильченко. Они поздравили всех присутствующих с замечательным событием, пожелали обучающимся достичь значимых результатов в сфере науки, и творческих успехов всему коллективу школы.

Для создания центра из средств местного бюджета было затрачено 2 млн 640 тысяч рублей. Капитально отремонтированы два учебных кабинета, лаборатории, рекреация. Закуплена ученическая мебель, шкафы, мебель для коворкинга. На средства областного бюджета – 1 млн 302 тысячи рублей – кабинеты оснащены современным цифровым оборудованием, ноутбуками, робототехникой и прочим.

Ребят ждут новые просторные кабинеты по предметным областям «Химия», «Физика», «Биология», «Информатика», «Технология», помещение для проектной деятельности как центр общественной жизни школы, включающее шахматную гостиную. Кабинеты центра оснащены современным оборудованием, которое даст возможность увлекательно изучать предметы естественно-научной направленности, основы робототехники. Такие образовательные центры позволяют расширить возможности получения качественного современного образования сельскими школьниками.