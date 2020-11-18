Центр управления регионом начал работу в Кузбассе

По поручению президента Владимира Путина во всех регионах России создаются центры управления, помогающие органам власти оперативно решать проблемы людей и отвечать на их обращения. Кузбасс стал вторым субъектом в Сибирском федеральном округе, где заработал ЦУР.

«Улучшение качества обратной связи с жителями Кузбасса является одним из важнейших направлений нашей работы. Благодаря взаимодействию с людьми мы вовремя узнаем о сложных ситуациях и можем отреагировать на них. В новом Центре управления будет происходить мониторинг и обработка всех сообщений, поступающих в адрес органов исполнительной власти и муниципалитетов на любых площадках, в том числе в социальных сетях. Появится единая карта обращений, что позволит чиновникам разных уровней более эффективно взаимодействовать с кузбассовцами, оперативно решать проблемы людей и не допускать их повторного возникновения», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Пользователь может оставить вопрос на официальной странице губернатора или муниципалитета, в городских сообществах или в своем личном аккаунте. Ответ будет получен на той же площадке. Также в ЦУРе фиксируют обращения граждан, поступившие в приемные органов власти и оставленные на сервисе госуслуг.

«Уже разработана схема оптимизации работы с обращениями граждан. Она позволит ответственным исполнителям ускорить решение проблем, обозначенных в сообщениях», — отметил руководитель кузбасского центра управления регионом Евгений Романов.

Темы вопросов могут быть разными: от благоустройства двора до реализации масштабных инфраструктурных проектов. Поэтому работа в ЦУРе будет разделена на отраслевые блоки по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству, социальной защите, здравоохранению, транспорту, образованию, труду и занятости, экологии, строительству, энергетике и промышленности.

Функционирующий при ведомстве координационный центр из представителей отраслевых органов власти будет проводить анализ тепловой карты проблем региона и разрабатывать способы решения и предотвращения аналогичных ситуаций в будущем.