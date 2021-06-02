Центр занятости населения через суд взыскал с жителя Кузбасса более 90 тысяч рублей, полученных обманным путём

В ходе рассмотрения Мариинским городским судом Кемеровской области исковых требований местного Центра занятости населения было установлено, что житель Мариинска, получая пособие по безработице, устроился на работу, в связи с чем фактически утратил статус безработного. Однако в Центр занятости населения об этом не сообщил и с учёта не снялся, продолжая (уже незаконно) получать пособие по безработице.

Рассмотрев гражданское дело, суд установил, что 27-летний житель Мариинска в октябре 2018 года был зарегистрирован в Центре занятости населения в качестве безработного, и ему назначено пособие по безработице. Однако в конце декабря того же года он устроился на работу машинистом котельной в одно из предприятий Мариинска, что было подтверждено приказом о приёме на работу и трудовым договором. Однако в Центр занятости населения об этом не сообщил, хотя при постановке на учёт в качестве безработного ему разъяснялись указанные требования. Проработав немногим более месяца, он уволился с данного места работы. Таким образом, не сообщив об этих событиях, он продолжал состоять на учёте в качестве безработного, получая пособие до момента снятия с указанного учёта в ноябре 2019 года в связи с длительной (более месяца) неявкой в органы службы занятости без уважительных причин.

В начале 2020 года в ходе проверки данных по трудоустройству специалистами Центра занятости населения был выявлен факт пересечения трудовой деятельности и получения пособия по безработице ответчиком, в связи с чем был рассчитан размер незаконно полученных выплат с даты заключения трудового договора по дату снятия с учёта в качестве безработного. Точная сумма полученных незаконным путём денежных средств составила 94 тысячи 979 рублей 23 копейки, о чём ответчику было направлено уведомление с предложением вернуть эти деньги в региональный бюджет в срок до середины апреля 2020 года. Но ответчиком образовавшаяся задолженность не была погашена, в связи с чем, безрезультатно прождав до февраля 2021 года, органы службы занятости обратились в суд.

Несмотря на возражения ответчика относительно заявленных исковых требований, суд пришёл к выводу об их удовлетворении в полном объёме.

Трудоустроившись, ответчик обязан был сняться с регистрационного учёта в качестве безработного, что он не сделал. Прекратив трудовую деятельность, ответчик вновь был вправе подать заявление о принятии его на регистрационный учёт в таком качестве.

«…Заключив трудовой договор, и не снявшись с регистрационного учёта в качестве безработного, дальнейшее получение пособия по безработице ответчиком не соответствует положениям закона», – говорится в решении суда.

В результате суд согласился с требованиями органов службы занятости населения, и решил взыскать с жителя Мариинска незаконно полученное пособие по безработице в размере более 90 тысяч рублей в полном объёме.

Отметим, что в настоящее время на рассмотрении в Мариинском городском суде Кемеровской области находится пять аналогичных исковых заявлений, в числе которых имеются требования о взыскании полученных обманным путём пособиях по безработице, оформленных дистанционно в период действия на территориях субъектов Российской Федерации режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, о которых мы расскажем после их рассмотрения.