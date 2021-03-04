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Центральная обогатительная фабрика «Кузнецкая» отметила 55-летие

ЦОФ «Кузнецкая» основана в 1966 году. За 55 лет работы годовая производственная мощность фабрики увеличилась почти вдвое: с 3,9 млн тонн до 6,5 млн тонн перерабатываемого угля.

Сегодня обогатители активно обновляют оборудование и внедряют ИТ-технологии. В 2019 году на предприятии смонтировали комплекс для механического обезвоживания мелких угольных шламов, влажность концентрата снизилась вдвое. Станция подачи флокулянта полностью автоматизировала процесс разделения пульпы на жидкую и твердую фракции. Восстановлен подменный сушильный агрегат, который позволяет не снижать производственную мощность.

С юбилеем предприятия работников ЦОФ «Кузнецкая» поздравил заместитель Министра угольной промышленности Кузбасса Андрей Брижак. Он передал сотрудникам почетные грамоты Правительства Кузбасса. Областные медали «За веру и добро» получили машинист установок обогащения и брикетирования Надежда Бондарева и диспетчер Ирина Хмелевская.  Еще один работник фабрики, электрогазосварщик Евгений Варнавских, удостоен медали «За добросовестный труд на благо города». Почетный знак «Золотой знак «Новокузнецк» заместителю директора по производству Ширхану Гасанову вручил первый заместитель главы Новокузнецка Евгений Бедарев. Руководители РУК наградили юбиляров корпоративными медалями, почетными грамотами и дипломами.

Экономика
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
04/03/2021
Экономика
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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