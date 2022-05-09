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Церемония зажжения огня памяти «Нам жить и помнить» состоялась в Тяжине

На площади Победы перед собравшимися выступил председатель Совета народных депутатов Александр Иванович Сорокин. Почётное право зажечь огонь памяти, было предоставлено Данилу Жернакову – командиру команды «Барс» Тяжинского муниципального округа.
После зажжения огня на вахту памяти заступили пионеры дружины имени Николая Ивановича Масалова Нововосточной средней школы. Все участники мероприятия зажгли свечи памяти и установили к подножию мемориала землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны.
Глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров и военный комиссар по Тисульскому и Тяжинскому районам Кемеровской области – Кузбасса Николай Николаевич Николаенко вручили родителям погибшего при исполнении воинского долга Сергея Леонидовича Баранова орден Мужества.
С литературно-музыкальной композицией «Реквием» выступил коллектив театра-студии «поМОСТ» (руководитель Марина Георгиевна Чипилева). Завершилась церемония зажжения огня памяти песней в исполнении Павла Данилкова и группы «Инфинити» (руководитель Евгения Анатольевна Данилкова). Также тяжинцы присоединились к международной акции «Свеча памяти».

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
09/05/2022
Культура
Тяжин

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