Церемония зажжения огня памяти «Нам жить и помнить» состоялась в Тяжине

На площади Победы перед собравшимися выступил председатель Совета народных депутатов Александр Иванович Сорокин. Почётное право зажечь огонь памяти, было предоставлено Данилу Жернакову – командиру команды «Барс» Тяжинского муниципального округа.

После зажжения огня на вахту памяти заступили пионеры дружины имени Николая Ивановича Масалова Нововосточной средней школы. Все участники мероприятия зажгли свечи памяти и установили к подножию мемориала землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны.

Глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров и военный комиссар по Тисульскому и Тяжинскому районам Кемеровской области – Кузбасса Николай Николаевич Николаенко вручили родителям погибшего при исполнении воинского долга Сергея Леонидовича Баранова орден Мужества.

С литературно-музыкальной композицией «Реквием» выступил коллектив театра-студии «поМОСТ» (руководитель Марина Георгиевна Чипилева). Завершилась церемония зажжения огня памяти песней в исполнении Павла Данилкова и группы «Инфинити» (руководитель Евгения Анатольевна Данилкова). Также тяжинцы присоединились к международной акции «Свеча памяти».