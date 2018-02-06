Час искусства в Тяжине

В Тяжинской центральной районной библиотеки имени Н. И. Масалова прошел час искусства «Мастер исторических полотен», посвященный 170-летию со дня рождения Василия Ивановича Сурикова.

Василий Иванович Суриков был историческим живописцем по призванию, по самой сущности своего таланта. История была для него чем-то до конца родным, близким и лично пережитым. В своих картинах он не судит и не выносит приговор. Он зовет пережить вместе с ним события прошлого, вместе с ним подумать о судьбах человеческих, судьбах народных.

Главный библиотекарь Виктория Викторовна Рябовалова представила участникам литературного объединения «Родничок» презентацию о жизни и творчестве живописца. Присутствующие более подробно познакомились с его грандиозными полотнами, охватывающими целые пласты российской истории, передающие события максимально живо и реалистично.

Это такие полотна, как «Утро стрелецкой казни», «Меншиков в Березове», «Покорение Сибири Ермаком», «Переход Суворова через Альпы », «Степан Разин». Также участники встречи посмотрели видеоролик «Боярыня Морозова» и видеофильм «Василий Суриков».