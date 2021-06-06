Чебулинский краеведческий музей присоединился к акции «Прошагай Кузбасс»

В акции, посвященной 300-летию Кузбасса, приняли участие туристы разных возрастов, которые уже давно мечтали познакомиться с окрестностями деревни Шестаково. Пройдя маршрут «Задолго до тагарских племен: тропою динозавров» посетили Шестаковский Яр и смотровую площадку, место палеонтологических раскопок и Шестаковскую музейную комнату.
На память туристы сделали фотографию у памятника Пситтакозавру Сибирскому. Следующий пеший маршрут состоится 6 июня – «Памятные места посёлка Верх-Чебула» и 10 июня – «Чумайский бухтай».
06/06/2021
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