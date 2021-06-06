Чебулинский краеведческий музей присоединился к акции «Прошагай Кузбасс»

В Кемерове закрыли ТЦ из-за пожарной сигнализации Поводом для закрытия стало обращение в суд прокуратуры Ленинского района, при проверке выяснилось,...

В Кузбассе приставы взыскали с предпринимателя 100 тысяч рублей В Новокузнецке приставы взыскали с предпринимателя 100 тысяч рублей уголовного штрафа. Мужчина...

Дожди и туманы придут в Кузбасс в понедельник, 7 июня В Кемерове ожидается от 11 до 13 градусов. При этом на территории всего Кузбасса пройдут...