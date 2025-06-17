Чем запомнилась весна посетителям Центров общения старшего поколения Отделения СФР по Кемеровской области – Кузбассу

В Кемеровской области работают 17 Центров общения старшего поколения. Весной 2025 года в них прошло более сотни интересных событий.

По всей области активисты Центров общения принимали участие в памятных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Они исполняли песни военных лет, посещали мастер-классы по изготовлению праздничной символики, слушали лекции о земляках — героях Великой Отечественной войны, на вечерах воспоминаний делились семейными историями и архивными материалами о воевавших родственниках.

В канун празднования Великой Победы активисты Центра общения старшего поколения города Белово решили своими руками сделать цветы из бумаги. «Красивые, пышные и яркие гвоздики давно стали символом Дня Победы. Бумажные цветы сделать несложно, это очень увлекательно! Каждый вложил в свой цветок частичку души. Гвоздика считается символом верности и постоянства, справедливости и добра. Наверное, поэтому их так часто дарят на День Победы!», — поделились впечатлениями гости мероприятия.

В Центре общения старшего поколения в Мариинске стартовал курс «Основы компьютерной грамотности». На занятиях пожилые люди получают базовые знания о работе с компьютером и другими электронными устройствами. Слушатели курса уже познакомились с процедурой регистрации и работы в личном кабинете Госуслуг, изучили возможность оплачивать различные услуги и делать покупки с помощью гаджетов не выходя из дома. Особое внимание было уделено защите персональных данных и безопасной работе в цифровом пространстве.

Активисты Центра общения Куйбышевского района Новокузнецка побывали на экскурсии в комплексной лаборатории по мониторингу загрязнений окружающей среды Новокузнецкой гидрометеорологической обсерватории. Специалисты рассказали им о методах анализа воздуха, воды и почвы. Представители старшего поколения узнали, что наблюдения за состоянием атмосферного воздуха проводятся трижды в сутки на восьми стационарных постах в разных районах Новокузнецка. Отбор и анализ проб осуществляется по 23 загрязняющим веществам.

Приглашаем всех граждан серебряного возраста в Центры общения старшего поколения. Узнать адреса, режим работы и планы мероприятий можно на странице регионального Отделения СФР https://sfr.gov.ru/branches/kuzbass/ в разделе «Информация для жителей региона — Центры общения для людей старшего поколения».

Фото: ОСФР