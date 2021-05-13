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Чемпионат Мира по парашютному спорту пройдет в Кузбассе

С 7 по 21 августа 2021 года Кузбасс будет принимать сильнейших парашютистов мира. Ожидается, что впервые в истории парашютного мондиаля участие примут более 1 тысячи спортсменов из 35 стран.

Чтобы Кузбасс смог принять мировой чемпионат, с 2018 года была проведена большая дипломатическая работа, шли международные переговоры. В итоге, по техническим характеристикам и авиационному обеспечению дроп-зона «Аэродрома Танай» признана одной из лучших в мире и принято решение о проведении в Кузбассе соревнований высшего уровня.

Чемпионат мира должен был пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса его пришлось перенести. При этом наименование «Мондиаль-2020» уже успело стать брендом на международном уровне, поэтому его решили не менять. Мондиаль – общее название для мировых чемпионатов, в рамках которых проводятся соревнования сразу по всем дисциплинам. Соревнования проходят раз в 4 года.

В программе чемпионата, который будет проходить в Кузбассе — групповая акробатика, купольная акробатика, скоростное падение, классические дисциплины, купольное пилотирование, артистические дисциплины, вингсьют-дисциплины.

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kuzbassnews.ru
13/05/2021
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