Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров

Завтра, 26 мая, на сайте Пенсионного фонда России в 10:00 (мск) будет организована видео-трансляция финальной части VII Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров, проходящего в г. Санкт-Петербурге.

 

Компьютерные соревнования российских пенсионеров проводятся с 2011 года и не имеют аналогов в мире ни по формату, ни по своему масштабу. Ежегодно растет число регионов, которые подключаются к турниру на отборочных этапах. Так, финал чемпионата 2016 года собрал в новосибирском Академгородке команды пенсионеров из 61 региона России – от Калининградской области до Сахалина. Турнир уже давно вышел на международный уровень: в прошлом году за его награды также боролись соотечественники из Израиля, Белоруссии, Бельгии, Польши, Словении и Финляндии.

 

Непременным условием компьютерного многоборья является достижение его участниками пенсионного возраста: 60 лет для мужчин и 55 для женщин. В зависимости от уровня владения компьютерными навыками, пенсионеры будут бороться за награды в личном первенстве в категориях «начинающих» или «уверенных» пользователей IT-технологий, а также за командное место в общероссийском зачете.

 

Участники чемпионата соревнуются в знании текстовых редакторов, Единого портала госуслуг, поисковых и справочно-правовых систем, основ безопасности в интернете, работы на планшетах, мобильных приложений.

 

Нынешний компьютерный чемпионат открывает череду мероприятий федерального уровня, главная цель которых – вовлечь россиян старшего возраста в движение по сохранению активного долголетия и создать условия для их самореализации. В октябре пенсионеры страны выйдут на массовые старты IV Всероссийской спартакиады, а в ноябре хоровые коллективы съедутся в Белгород на II межрегиональный конкурс «Поединки хоров».

Спорт
kuzbassnews.ru
25/05/2017
Спорт
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кемерово пьяный мужчина изуродовал бутылкой лицо 17-летней девушки
Сильно пьяный кемеровчанин изуродовал лицо 17-летней девушки. По его мнению она не смогла доходчиво...
Два чёрных лесоруба причинили ущерб Кузбассу в размере 700 000 рублей
В Кемеровском районе задержали двух «чёрных лесорубов» и двух скупщиков леса. Ущерб от незаконной...
«Металлург» и «Медвешчак» исключены из КХЛ
Совет директоров КХЛ принял решение об исключении из состава лиги новокузнецкого Металлурга и...
В Новокузнецке нашли водителя, сбившего двух школьниц
Сотрудники ГИБДД раскрыли «тёмное ДТП», в которой пострадали две 17-летние девушки. Авария...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus