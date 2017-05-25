Чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров

Завтра, 26 мая, на сайте Пенсионного фонда России в 10:00 (мск) будет организована видео-трансляция финальной части VII Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров, проходящего в г. Санкт-Петербурге.

Компьютерные соревнования российских пенсионеров проводятся с 2011 года и не имеют аналогов в мире ни по формату, ни по своему масштабу. Ежегодно растет число регионов, которые подключаются к турниру на отборочных этапах. Так, финал чемпионата 2016 года собрал в новосибирском Академгородке команды пенсионеров из 61 региона России – от Калининградской области до Сахалина. Турнир уже давно вышел на международный уровень: в прошлом году за его награды также боролись соотечественники из Израиля, Белоруссии, Бельгии, Польши, Словении и Финляндии.

Непременным условием компьютерного многоборья является достижение его участниками пенсионного возраста: 60 лет для мужчин и 55 для женщин. В зависимости от уровня владения компьютерными навыками, пенсионеры будут бороться за награды в личном первенстве в категориях «начинающих» или «уверенных» пользователей IT-технологий, а также за командное место в общероссийском зачете.

Участники чемпионата соревнуются в знании текстовых редакторов, Единого портала госуслуг, поисковых и справочно-правовых систем, основ безопасности в интернете, работы на планшетах, мобильных приложений.

Нынешний компьютерный чемпионат открывает череду мероприятий федерального уровня, главная цель которых – вовлечь россиян старшего возраста в движение по сохранению активного долголетия и создать условия для их самореализации. В октябре пенсионеры страны выйдут на массовые старты IV Всероссийской спартакиады, а в ноябре хоровые коллективы съедутся в Белгород на II межрегиональный конкурс «Поединки хоров».