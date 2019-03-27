Чемпионат по спортивному лазертагу прошел в Тяжине

В Кемерове назначили нового прокурора Пост занял старший советник юстиции Анатолий Закусилов В городе Кемерово появился новый прокурор....

В Кемерове откроют второй «Леруа Мерлен» Новый магазин станет уже вторым в городе.

Депутаты отменили скидку на проезд в общественном транспорте Кемерова В Кемерове отменили скидку на проезд в общественном транспорте. Это решение было принято на...