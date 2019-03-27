Чемпионат по спортивному лазертагу прошел в Тяжине

В спорткомплексе «Юность» поселка Тяжинский состоялся второй тур чемпионата по спортивному лазертагу среди обучающихся образовательных организаций района 2004 года рождения и младше.
Состязания посвящены 300-летию образования Кузбасса и 95-летию Тяжинского района. В чемпионате приняли участие 5 команд из трех образовательных организаций района – Тяжинской средней школы № 1, Тяжинской средней школы № 2, Итатской средней школы.
В результате всех проведенных игр первое место заняла команда «Стрельцы» (ТСШ № 1), на втором месте – команда «Снайперы» (Итатская СШ) и третье место досталось команде «Тяж.ЗОЖ» ( ТСШ № 2). Победители второго тура чемпионата по спортивному лазертагу награждены грамотами детско-юношеской спортивной школы.
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