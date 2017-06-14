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Чемпионат СФО по спортивному туризму на водных дистанциях пройдет в Кузнецком Алатау

C 15 по 18 июня на базе «Белый камень» (граница с Республикой Хакасия) состоятся соревнования «Казыр-2017».

На дистанциях четвертого класса по водному туризму за победу поборются представители Кемеровской, Новосибирской и Томской областей, Алтайского и Красноярского краев, республик Хакасия и Алтай. Заявки на участие подали 112 человек.

Спортсмены-водники покажут мастерство в личном слаломе и в командной гонке, проявят умение ориентироваться на опасных участках, оказывать помощь членам команды с берега и соревноваться в спасательных работах на воде.

Результаты лично-командного первенства будут подводиться как в женском, так и в мужском зачетах. В командной гонке соревнований чемпионата СФО результаты подведут по участию четырех типов судов: каяк, байдарка, катамаран-2 и катамаран-4.

Победители и призеры получат кубки, медали и грамоты департамента молодежной политики и спорта, памятные призы федерации спортивного туризма Кемеровской области. Специальные призы также учредил глава Междуреченска Сергей Кислицин.

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kuzbassnews.ru
14/06/2017
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